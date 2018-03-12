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Диетолог назвал семь продуктов, которые нельзя есть натощак
Употребление этой еды на голодный желудок может навредить здоровью.
Завтрак – самый важный прием пищи за целый день, поэтому нужно с особой тщательностью подбирать продукты, которые вы собираетесь съесть натощак. Мы выделили 7 продуктов, которые точно не подходят для утренней трапезы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Выпечка
В утреннее время воздержитесь от употребления сдобной выпечки. Содержащиеся в ней дрожжи способствуют выработке газов в желудке, что приводит к вздутию и, как следствие, к неприятным ощущениям. Если вы не можете обойтись без хлебобулочных изделий, то старайтесь употреблять не дрожжевое тесто.
Сладости
Возьмите за правило не употреблять сладости натощак. Это убережет вас от серьезных нарушений метаболизма, в том числе и сахарного диабета. Все дело в том, что когда большая доза сахара попадает в желудок, то поджелудочная железа не справляется с такой нагрузкой и работает на износ. Длительное увлечение сладостями натощак выводит из строя работу поджелудочной железы, что сказывается на выполнении ее основных функций, в частности продуцировании адекватного количества инсулина.
Кофе
Для многих утро начинается с чашечки кофе, и, к сожалению, кроме кофе в завтрак зачастую больше ничего не входит. Любителям утреннего кофе нужно знать, что содержащийся в напитке кофеин при попадании в желудок приводит к раздражению слизистой оболочки, вследствие чего повышается секреция желудочного сока. Если кроме кофе больше ничего не употребить, то кислота (желудочный сок) начинает разъедать ткани желудка, тем самым провоцируя развитие гастрита. Кроме того, кофе содержит горечи, которые обладают желчегонными свойствами, тем самым провоцируя бесполезный выброс желчи из желчного пузыря.
Йогурт и кефир
Йогурт, кефир и другие кисломолочные продукты натощак не столько вредны, сколько бесполезны. Основная ценность кисломолочных продуктов заключается в полезной микрофлоре – молочнокислых бактериях. Если вы принимаете эти продукты натощак, то бактерии попадают в агрессивную кислую среду и погибают в желудке, не доходя до кишечника. Поэтому если вы пьете кисломолочные продукты с целью нормализовать пищеварение, не делайте это натощак.
Холодные напитки
Пить в утреннее время можно и даже нужно, поскольку стакан воды позволяет «разогреть» желудочно-кишечный тракт перед приемом завтрака. Однако не стоит пить слишком холодные напитки, ведь в таком случае вы рискуете получить раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника. Если у вас имеются хронические заболевания пищеварительного тракта, то холодные напитки могут спровоцировать обострения. Кроме того, холодные напитки приводят к сужению сосудов желудка и ухудшению местного кровообращения, что усложнит процесс переваривания пищи.
Цитрусовые
Любителям апельсиновых и грейпфрутовых соков стоит пересмотреть свой рацион питания, поскольку употребление цитрусовых натощак – это кратчайший путь к гастриту. Кислоты, содержащиеся в цитрусовых плодах, разъедают стенки желудка, провоцируя развитие серьезных болезней. Особенно осторожными следует быть людям с повышенным уровнем кислотности и хроническим гастритом.
Груша и хурма
В этих фруктах содержится большое количество грубой клетчатки, которая, попадая в желудочно-кишечный тракт, может травмировать слизистые оболочки, а также замедлять их работу.
Теги: Донбасс, здоровье, желудок, продукты, утро
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