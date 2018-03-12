Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына

12.03.2018 15:48

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Пхеньяне. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи, которая выступает посредником в организации этого диалога.

В министерстве по делам объединения Республики Корея пояснили такой выбор тем, что именно Ким Чен Ын стал инициатором встречи. Кроме того, северокорейское руководство уже давно не выезжает из страны никуда, кроме России и Китая, передает facenews.

Альтернативным местом может стать демилитаризованная зона Корейского полуострова или Южная Корея, однако источники издания настаивают на том, что встреча на территории КНДР сейчас прорабатывается как приоритетный вариант.

Ожидается, что Ким Чен Ын предложит Трампу установить между странами дипломатические отношения.

До сих пор ни один действующий президент США не встречался лично с лидером Северной Кореи.

Источник: https://from-ua.com