- Могерини: Миротворцы ООН помогут восстановить мир в Украине17:28
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России17:26
- Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»16:50
- Порошенко: ЕС не должен признавать выборы в России16:38
- Украина получит от Японии более $ 500 тысяч на здравоохранение16:05
- Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына15:48
- Украинцев лишили льгот на коммуналку: сколько теперь придется платить15:30
- Крымских татар сгоняют на "выборы" под угрозой увольнения - правозащитники15:10
- В ЕС выдвинули жесткое требование «Газпрому»14:50
- Российские выборы в оккупированном Крыму: Порошенко озвучил жесткую позицию14:35
Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Пхеньяне. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи, которая выступает посредником в организации этого диалога.
В министерстве по делам объединения Республики Корея пояснили такой выбор тем, что именно Ким Чен Ын стал инициатором встречи. Кроме того, северокорейское руководство уже давно не выезжает из страны никуда, кроме России и Китая, передает facenews.
Альтернативным местом может стать демилитаризованная зона Корейского полуострова или Южная Корея, однако источники издания настаивают на том, что встреча на территории КНДР сейчас прорабатывается как приоритетный вариант.
Ожидается, что Ким Чен Ын предложит Трампу установить между странами дипломатические отношения.
До сих пор ни один действующий президент США не встречался лично с лидером Северной Кореи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Ким Чен Ын, встреча, Дональд Трамп
- Жители Сартаны просят не продавать алкоголь военным
- Американского гиганта обыграли северокорейские мини-баскетболисты (ВИДЕО)
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье
- 7 сентября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу соберется на заседание в Минске
- Каждый день войны обходится стране в 100-150 миллионов гривен
- Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»16:50
- Стало известно, когда Путин примет важное решение по Донбассу13:25
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»13:03
- В ОРДО объяснили причину сбоев в работе «Феникса»12:30
- Лекарства на 220 тысяч грн задержали на КПВВ под Мариуполем11:45
- Под Мариуполем подорвался военный грузовик. Есть погибший11:23
- Штаб АТО: Из-за обстрелов боевиков погиб один военный ВСУ, трое ранены10:32
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди09:53
- Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук 09:25
- На Донбасс стягивается техника08:45
- Могерини: Миротворцы ООН помогут восстановить мир в Украине17:28
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России17:26
- Ушел из жизни актер Олег Табаков17:08
- Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»16:50
- Порошенко: ЕС не должен признавать выборы в России16:38
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Украина получит от Японии более $ 500 тысяч на здравоохранение16:05
- Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына15:48
- Украинцев лишили льгот на коммуналку: сколько теперь придется платить15:30
- Крымских татар сгоняют на "выборы" под угрозой увольнения - правозащитники15:10
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»