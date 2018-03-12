Крымских татар сгоняют на "выборы" под угрозой увольнения - правозащитники

Крымским татарам, работающим в крымском учреждении "Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов", сообщили об увольнении в случае неявки на выборы президента РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на собственные источники.

"Руководство крымского госучреждения "Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов" угрожало увольнением сотрудникам - крымским татарам, если они не пойдут голосовать на выборах", - отмечают правозащитники.

Сообщить об этом администрация пансионата собрала именно крымских татар из числа сотрудников учреждения.

"Директор говорит, что всем необходимо в обязательном порядке проголосовать, потому что боятся диверсий со стороны крымских татар", - говорится в комментарии источника Крымской правозащитной группе.