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Крымских татар сгоняют на "выборы" под угрозой увольнения - правозащитники

12.03.2018 15:10
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Крымским татарам, работающим в крымском учреждении "Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов", сообщили об увольнении в случае неявки на выборы президента РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на собственные источники.

"Руководство крымского госучреждения "Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов" угрожало увольнением сотрудникам - крымским татарам, если они не пойдут голосовать на выборах", - отмечают правозащитники.

Сообщить об этом администрация пансионата собрала именно крымских татар из числа сотрудников учреждения.

"Директор говорит, что всем необходимо в обязательном порядке проголосовать, потому что боятся диверсий со стороны крымских татар", - говорится в комментарии источника Крымской правозащитной группе.

 

Источник: https://www.ukrinform.ru 



Теги: Донбасс, Крым, татары, выборы президента
 
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