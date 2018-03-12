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Крымских татар сгоняют на "выборы" под угрозой увольнения - правозащитники
12.03.2018 15:10
Крымским татарам, работающим в крымском учреждении "Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов", сообщили об увольнении в случае неявки на выборы президента РФ.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на собственные источники.
"Руководство крымского госучреждения "Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов" угрожало увольнением сотрудникам - крымским татарам, если они не пойдут голосовать на выборах", - отмечают правозащитники.
Сообщить об этом администрация пансионата собрала именно крымских татар из числа сотрудников учреждения.
"Директор говорит, что всем необходимо в обязательном порядке проголосовать, потому что боятся диверсий со стороны крымских татар", - говорится в комментарии источника Крымской правозащитной группе.
Источник: https://www.ukrinform.ru
Теги: Донбасс, Крым, татары, выборы президента
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