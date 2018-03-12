Наречений продав нирку заради дорогого весілля і помер після одруження

12.03.2018 19:05

У Львівській області 20-річний юнак продав нирку заради організації гарного весілля для своєї нареченої, а через місяць помер, - пише Корупція.Інфо.

Перед весіллям молодий чоловік нібито виїхав на заробітки, звідки привіз $15 тис., щоб влаштувати шикарне весілля. Рідні і дружина дізналися, навіщо хлопець їздив за кордон тільки після його смерті.

Источник: https://from-ua.com