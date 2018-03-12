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Порошенко: ЕС не должен признавать выборы в России

12.03.2018 16:38
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Порошенко: ЕС не должен признавать выборы в России

Официальный Киев не намерен признавать результаты предстоящих выборов президента Российской Федерации в незаконно аннексированном Крыму, будет вводить санкции против причастных к их организации лиц и просит Европейский Союз осуществить аналогичные шаги. Как передает replyua.net, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я конкретно заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, имеющим отношение к организации избирательного процесса. Я также призвал Евросоюз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы», — сказал Порошенко во время состоявшегося сегодня совместного с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности — вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге.

Глава государства при этом добавил, что с учетом непрекращающейся кампании российской стороны по распространению дезинформации, осуществления хакерских атак, вмешательстве в избирательные процессы, «направленные против демократического свободного мира, в том числе ЕС и Украины, было достигнуто соглашения об усилении сотрудничества в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами». 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Россия, Донбасс, Европейский союз, выборы президента
 
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