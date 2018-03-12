Порошенко инициирует проведение налоговой амнистии

12.03.2018 21:17

Президент Украины Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии, для того, чтобы украинцы могли заплатить соответствующий налог, завести деньги в Украину и законно инвестировать средства в украинскую экономику.

На встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве, он отметил: «Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой „нулевой“ декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен, надо дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог, в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны».

Кроме того, глава государства предложил присутствующим присоединиться к разработке законопроекта о так называемой «нулевой» декларации.

Он уточнил: «Я не буду его подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить, в первую очередь, малый и средний бизнес».

Источник: https://donpress.com