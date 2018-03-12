Разнимала Нацполиция: на Херсонщине произошла массовая драка с военными

12.03.2018 07:54

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сообщил подробности массовой драки возле поселка Новая Збурьевка в Херсонской области

Так, известно, что инициаторами потасовки стали пьяные гражданские.

“Вблизи поселка, где одно из подразделений ВМС ВСУ выполняет задачи по охране и обороне военного объекта, гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими”, – говорится в сообщении командования.

Несколько гражданских избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После этого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, гражданские приехали на автомобиле “BMW” к военному объекту.

Там они выкрикивали нецензурную брань в сторону военных и вели себя агрессивно.

“В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины. Следует отметить, что все военнослужащие были трезвы”, – добавили в командовании.

Там также сообщили, что у всех участников конфликта зафиксировано телесные повреждения, а материалы переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. С начала суток боевики три раза нарушали режим тишины, обстреливая позиции украинских защитников.

Источник: Politeka