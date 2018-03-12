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Сиярто заявил о вводе миротворцев ОБСЕ на Закарпатье
ОБСЕ сообщили главе внешнеполитического ведомства Венгрии Петеру Сийярто о направлении на Закарпатье 12 наблюдателей миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как информирует replyua.net, пресс-служба правящей партии «Фидес» проинформировала, что ОБСЕ установила постоянное присутствие в Ужгороде. В свою очередь на сайте правительства Венгрии в настоящее время не сообщается о развертывании миссии ОБСЕ.
Глава МИД Венгрии поспешил рассказать, что не один раз он проводил консультации и ходатайствовал, чтобы наблюдатели ОБСЕ присутствовали не только на Донбассе, а и на Закарпатье, точнее в западной части этого региона, так чтобы «венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям». Согласно словам Сийярто, генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека поддержали просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье. К слову, стоит отметить, что для развертывания миссии нужен консенсус среди государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
В свою очередь в Закарпатской ОГА поспешили заявить, что и чего не знают о якобы разворачивании постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе.
Теги: Донбасс, Венгрия, Закарпатье, ОБСЕ
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