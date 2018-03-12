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Украина получит от Японии более $ 500 тысяч на здравоохранение

12.03.2018 16:05
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Украина получит от Японии более $ 500 тысяч на здравоохранение

В этом году правительство Японии предоставит безвозмездную помощь на общую сумму более $ 500 тысяч для реализации семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает пресс-служба посольства Японии в Украине.

Церемония подписания семи грантовых соглашений с благотворительными и общественными организациями по проектам состоится 15 марта при участии посла Японии в Украине Шигеки Суми

Данная финансовая поддержка будет предоставлена в рамках второго этапа финансирования программы поддержки проектов безопасности человека КУСАНОНЕ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Япония, помощь, здравоохранение, медицина
 
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