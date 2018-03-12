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Весна пока откладывается: синоптик рассказала о возвращении морозов в Украину

12.03.2018 14:02
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Весна пока откладывается: синоптик рассказала о возвращении морозов в Украину

В прямом эфире телеканала «Эспрессо» известный украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что в стране на протяжение ближайшей недели погода будет сравнительно теплой, но после этого стоит ожидать возвращения морозов, передает replyua.net. По ее словам, в ближайшие в стране будут господствовать атмосферные фронты.

Так, сегодня, 12 марта, с наибольшей вероятностью, дожди пройдут в западных регионах, в остальных регионах будет высокое атмосферное давление и относительно сухая погода. Самая высокая температура воздуха ожидается на западе страны – там температура будет колебаться в пределах от 10 до 14-15 градусов тепла. В южной части страны потеплеет до +6… +11 градусов. Что касается остальной территории, то температура будет умеренной от 2 до 7-8 градусов тепла. Самая холодная температура будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях. 

Впрочем, предварительные прогнозы совсем не радуют, так как в ближайшие выходные, 17-18 марта, ожидается резкое похолодание, в Украину вернутся временные морозы. В украинской столице в самое ближайшее время ожидается влажная погода, временами ожидаются дожди, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла. 



Теги: Донбасс, погода, мороз, весна
 
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