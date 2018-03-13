Юрий Бойко: «Мы не позволим власти сделать из Украины колонию»

13.03.2018 17:32

Лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады 13 марта, что его политсила не позволит власти сделать из Украины колонию, передают vesti-ukr.com.

«Антикризисная программа нужна не только в экономике, но и во внешней политике страны, чтобы окончательно не рассориться с соседями. На почве языка и истории власть последние полгода обостряет отношения с соседними государствами. Нужно прекратить практику манипуляции относительно вступления Украины в НАТО. Все знают, что это невозможно для страны, на территории которой продолжается военный конфликт», – сказал Юрий Бойко.

По мнению лидера оппозиционеров, призыв «прикрути» на фоне роста тарифов в десять раз является циничным издевательством над населением.

«Создается впечатление, что власть очень спешит. До выборов западные кураторы поставили задачу: пустить с молотка остатки ликвидных активов – предприятия, землю, газовую трубу, а население загнать в экономическое рабство с неподъемными ценами и тарифами, запугать национальными дружинами и постоянными террористическими угрозами. В мировой истории это получило четкое название – колониальный режим. Но Украина не колония и никогда ею не будет, мы этого не допустим», – подчеркнул оппозиционный политик.