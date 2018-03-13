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Юрий Бойко: «Мы не позволим власти сделать из Украины колонию»
Лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады 13 марта, что его политсила не позволит власти сделать из Украины колонию, передают vesti-ukr.com.
«Антикризисная программа нужна не только в экономике, но и во внешней политике страны, чтобы окончательно не рассориться с соседями. На почве языка и истории власть последние полгода обостряет отношения с соседними государствами. Нужно прекратить практику манипуляции относительно вступления Украины в НАТО. Все знают, что это невозможно для страны, на территории которой продолжается военный конфликт», – сказал Юрий Бойко.
По мнению лидера оппозиционеров, призыв «прикрути» на фоне роста тарифов в десять раз является циничным издевательством над населением.
«Создается впечатление, что власть очень спешит. До выборов западные кураторы поставили задачу: пустить с молотка остатки ликвидных активов – предприятия, землю, газовую трубу, а население загнать в экономическое рабство с неподъемными ценами и тарифами, запугать национальными дружинами и постоянными террористическими угрозами. В мировой истории это получило четкое название – колониальный режим. Но Украина не колония и никогда ею не будет, мы этого не допустим», – подчеркнул оппозиционный политик.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, кризис, НАТО, колония, Верховная Рада, Оппозиционный блок
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