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Пожар на полигоне "Широкий Лан": погиб военный, есть пострадавшие

13.03.2018 14:09
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Пожар на полигоне "Широкий Лан": погиб военный, есть пострадавшие

На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности ночью произошел пожар. Происшествие случилось в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своей странице в Facebook, информирует "Диалог.UA".

13 марта около 04:00 военными суточного наряда палаточного городка было замечено возгорание палатки. Военнослужащие немедленно приняли меры по эвакуации личного состава и начали тушить пожар.

Во время происшествия погиб военнослужащий, семеро были доставлены в Николаевский военный госпиталь с ожогами разной степени. Сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает. По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование.

На место события, где проводятся следственные действия, выехал командующий Сухопутными войсками ВС Украины.



Теги: Украина, Донбасс, пожар, Николаевская область, полигон, ВСУ
 
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