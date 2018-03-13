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Украина рискует оказаться в тени больших разборок один на один с соседями, с которыми у нас все больше конфликтов
МИД России в лице Захаровой в ответ на заявления Терезы Мэй сказал, что "британский премьер устраивает цирк", передает gordonua.com.
Однако для России этот цирк может обернуться новой волной санкций, обострением отношений с США и повышенными затратами на анимацию запугивания.
Однозначно можно будет сказать, что производство мультфильмов в России будет очень востребовано.
Для Украины это неплохие новости. В рамках прагматичного сценария новые обстоятельства толкают США, Британию и их союзников в Европе к более конфронтационной линии с Россией.
Однако стратегически – у Украины проблемы, поскольку мы видим, как миропорядок трещит по швам и идет обострение отношений по линии не только Запад–Россия, но и США–ЕС, США–Китай, США–Турция, Турция–ЕС.
Их масштаб таков, что Украина с ее мелкой повесткой рискует оказаться в тени больших разборок один на один с соседями, с которыми у нас все больше конфликтов, а с Россией не закрыта тема войны на Донбассе.
Теги: Украина, США, Донбасс, Китай, Российская Федерация, Турция, конфликт
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