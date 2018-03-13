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В Тернополе к 8 марта женщин "утопили" в унитазах

13.03.2018 13:11
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В Тернополе к 8 марта женщин "утопили" в унитазах

Реклама с непонятным замыслом появилась на улицах Тернополя. Кто-то видит в ней креатив, кто-то - неуважение к женщинам, информирует from-ua.
На билборде изображены женщины, охватывающие унитазы руками за сливной бачок. При этом, ноги моделей скрыты, что может вызвать иллюзию того, что предмет сантехники является, как бы, продолжением их тела.
"Так в честь восьмого, или уже что-то иное имелось в виду?", - спрашивает опубликовавший фото Богдан Дикальчук в Фейсбуке.
Кроме того, посетители страницы увидели в этой рекламе признаки сексизма.
Никакой информации, кроме адреса одного из местных жилищных комплексов и двух номеров телефонов, на рекламе не представлено.



Теги: Донбасс, Тернополь, реклама, женщины
 
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