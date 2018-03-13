В Украине исчезнут банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен

13.03.2018 07:37

Изъятие из пользования банкнот будет постепенным. Со временем их планируют заменить монетами соответствующих номиналов. Как заявили в Национальном банке Украины, презентация новых монет состоится в среду 14 марта, передает "Диалог.UA".

В тоже время в Нацбанке отметили, что до тех пор, пока в Украине не будет произведена полная замена банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты, украинцы смогут рассчитываться бумажными гривнами указанных выше номиналов в полной мере. Кроме того в Нацбанке подчеркнули, что данный шаг плановый и обновление национальной валюты началось еще в 2014 году с банкноты в 100 гривен, которую в новом виде ввели в обращение в 2015 году.