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В Украине исчезнут банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен
13.03.2018 07:37
Изъятие из пользования банкнот будет постепенным. Со временем их планируют заменить монетами соответствующих номиналов. Как заявили в Национальном банке Украины, презентация новых монет состоится в среду 14 марта, передает "Диалог.UA".
В тоже время в Нацбанке отметили, что до тех пор, пока в Украине не будет произведена полная замена банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты, украинцы смогут рассчитываться бумажными гривнами указанных выше номиналов в полной мере. Кроме того в Нацбанке подчеркнули, что данный шаг плановый и обновление национальной валюты началось еще в 2014 году с банкноты в 100 гривен, которую в новом виде ввели в обращение в 2015 году.
Теги: Донбасс, гривня, исчезать, банкнота
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