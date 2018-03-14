Кабмин ужесточил правила для неплательщиков алиментов

14.03.2018 19:53

Комментируя ситуацию, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что отец, который «сбросил на плечи матери все хлопоты по воспитанию ребенка», должен получить соответствующий социальный статус.

Кабинет Министров Украины в рамках инициативы «Чужих детей не бывает» проанализировал ход выполнения закона № 7277 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» и одобрил дальнейшие шаги по усилению ответственности родителей, которые не платят алименты своим детям и не принимают участие в воспитании детей.

По информации Министерства юстиции, сегодня в Украине более 3 млн детей воспитываются в неполных семьях, а почти 600 тыс. детей не получают никакой помощи от одного из родителей.

В начале февраля соответствующий законопроект был принят Верховной Радой. За первый месяц работы закона в пользу 450 тыс. детей взыскали 254 млн грн алиментов.

По решению правительства, следующими шагами в указанной сфере станут законодательные изменения относительно имущественных прав ребенка при разделе имущества супругов и дальнейшего ограничения прав должников по алиментам.

Источник: https://donpress.com