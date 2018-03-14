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Курс гривны посыплется: что на самом деле значит отказ от мелких денег и монет
Выпуск НБУ новых монет связан с девальвацией гривны
Об этом заявил экономист Александр Савченко.
«С момента введения гривна обесценилась в 15 раз и структура цен и денежного оборота уже не соответствует реальности. Изъятие из оборота 1, 2, 5 и 10 копеек, чеканка монет вместо банкнот — абсолютно правильный шаг. Это дешевле и монеты более долговечны. В ЕС одна монета, а именно мелкая, 1 цент стоит 32 копейки. То есть самая мелкая монета в ЕС это 32 копейки. А у нас 1 копейка в 32 раза меньше. Это полный нонсенс», — говорит эксперт.
Вместе с тем, он отмечает, что подобные шаги национального регулятора надо было делать четыре года назад, тогда Украина сэкономила бы примерно миллиард гривен.
«Психологически население может воспринимать это как подготовку к очередной девальвации и инфляции. Но это всё зависит от доверия украинцев к монетарной политике Национального банка и экономической политики правительства. Если у нас есть авторитетные люди в банковско-финансовой сфере, которые заявят, что это не так и своими действиями продемонстрируют обратные тенденции, все будет в порядке», — подчеркнул Савченко.
Кроме того, экономист прокомментировал укрепление гривни.
«Это объясняется двумя факторами. Первое — падение доллара на мировых рынках. Второе — НБУ, по моему мнению, слишком поднял учётную ставку, она связана с процентом, который Нацбанк выплачивает собственникам ОВГЗ. И много западных инвесторов сейчас идет в гривню и покупает ОВГЗ, чтобы через 4-6 месяцев выйти. Есть спрос, когда спрос на гривню возрастает, то и цена ее возрастает. Это очень опасно делать, мы так кормим сверхприбылью западных спекулянтов», — отметил Савченко.
По его мнению, через неделю-две могут начаться протесты малого и среднего бизнеса из-за подорожания кредитов.
«Летом начнется незначительная девальвация гривни, опять ревальвация и самый решающий момент — это начало предвыборной кампании в последние два месяца года. И вот тогда гривня будет девальвировать. Но мой прогноз остаётся прежним 33,1 гривна за доллар это наихудшее, что может ожидать украинцев», — подытожил экономист.
Как отметил Савченко, намного здоровее было бы, если б в Украину пришли не спекулятивные инвестиции, не инвестиции в ценные бумаги государства, а инвестиции были в производство и бизнес.
«Это было бы здоровое усиление гривны и надолго. А вот спекулятивные инвестиции они ведут к временной, краткосрочной ревальвации гривны, усиления гривны. Потом будет выход капитала. Они зашли, получили прибыль и будут выходить, а для этого нужен снова обмен. И тогда курс посыплется», — говорит он.
Напомним, нововведения Нацбанка и Минфина может привести к очередному падению гривны. Об этом сообщил экономический эксперт Эрик Найман. Он считает, что повышение учетной ставки НБУ, а также повышение доходности гособлигаций Кабмином может привести к значительной девальвации национальной валюты.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на InfoResist
Теги: Донбасс, гривня, деньги, девальвация
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