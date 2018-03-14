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Минздрав отменил талоны и медкарты для украинцев
В Украине отменили талоны на прием к врачу, а также медицинскую карту студента и карту ребенка для поступления в школу и детский сад.
Соответствующий указ вступил в силу 13 марта.
Кроме того, Минздрав упразднил контрольную карту диспансерного наблюдения, книгу записи вызовов врачей на дом, медицинскую карта студента, ребенка для поступления в школу и детский сад. В учебных заведениях не имеют права ее требовать. Согласно новым требованиям, детям нужно пройти обычные осмотры у врача и получить справку.
Супрун рассказала о системе регистрации вызовов врачей на дом.
«В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и на дому. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ICPC-2. С развертыванием электронной системы здравоохранения все записи в журнале будут формироваться автоматически из записей амбулаторной карты», — сообщили она.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Минздрав, талон, медицина
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