Минздрав отменил талоны и медкарты для украинцев

14.03.2018 10:45

В Украине отменили талоны на прием к врачу, а также медицинскую карту студента и карту ребенка для поступления в школу и детский сад.

Соответствующий указ вступил в силу 13 марта.

Кроме того, Минздрав упразднил контрольную карту диспансерного наблюдения, книгу записи вызовов врачей на дом, медицинскую карта студента, ребенка для поступления в школу и детский сад. В учебных заведениях не имеют права ее требовать. Согласно новым требованиям, детям нужно пройти обычные осмотры у врача и получить справку.

Супрун рассказала о системе регистрации вызовов врачей на дом.

«В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и на дому. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ICPC-2. С развертыванием электронной системы здравоохранения все записи в журнале будут формироваться автоматически из записей амбулаторной карты», — сообщили она.

Источник: https://donpress.com