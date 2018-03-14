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Пасха и инфляция: как изменятся цены на продукты в Украине

14.03.2018 19:15
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Пасха и инфляция: как изменятся цены на продукты в Украине

Сезонный фактор обусловил рост цен на продукты в Украине. Это значит, что весной можно ожидать удешевления.

Эту информацию сообщил экономист Виталий Кузьмин в интервью "Обозревателю".

Эксперт рассказал о том, что стремительный рост цен непосредственно связан с весенними праздниками.

"Это сезонное подорожание, у нас впереди Пасха, у нас каждый год перед Пасхой все продукты дорожают. Во-вторых, не нужно забывать об инфляции, цены на продукты скорректировались на уровне инфляции" - уточнил Кузьмин.

По словам экономиста, уже в апреле можно ожидать удешевления.

"Я думаю, что после Пасхи у нас произойдет обратный показатель, они немножко подешевеют... Летом молочка всегда идет на спад, потому что молочка обычно зимой дорожает на 20-30%, а летом падает. Может, не на 20-30%, но откатится однозначно. Овощи также откатятся, так как летом цена падает", – сказал эксперт.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, инфляция, продукты, Пасха, цены
 
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