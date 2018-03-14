Пенсионеры будут платить за проезд – Кабмин утвердил монетизацию льгот

14.03.2018 17:43

Кабмин принял монетизацию льгот на проезд в пригородных, междугородних и городских маршрутах. Теперь пенсионеры будут получать средства для оплаты проезда в транспорте, передает MRPL.CITY.

Как сообщает Правительственный портал, решение было принято сегодня на заседании, согласно которому средства будут начисляться гражданам ежемесячно.

Размер выплаты будет утвержден в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления областными администрациями. Сумма будет определена посредством умножения стоимости проезда в коммунальном транспорте на 30 поездок. Лицам с несколькими льготами будет ежемесячно начисляться наличная выплата самой большей из них. При этом в расчет общего дохода семьи по всем видам социальной помощи размер выплаты на проезд учитываться не будет.

Имеющие право на льготы по оплате проезда в междугородних маршрутах получат выплату на 20% больше. Также удвоится размер средств у лиц с инвалидностью 1-й, 2-й групп и детей с инвалидностью, являющихся студентами и школьниками.

Напомним, что монетизация льгот фактически заменит денежной компенсацией существующие льготы населению.