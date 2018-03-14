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Сегодня Украина отмечает День добровольца
Первые добровольцы прямо с Майдана отправились на тренировочную базу под Киевом
14 марта в Украине отмечается День добровольца – в честь людей, которые в 2014 году прямо с Майдана, не имея никакого военного опыта, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом и помогли отстоять независимость страны.
Решение об установлении этого дня было принято Верховной Радой от 17 января 2017 года – для того, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Эта дата была выбрана в честь первых добровольцев, которые 14 марта 2014 года, прямо с Майдана, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, под Киевом, и дали возможность провести мобилизацию и подготовить себе профессиональную замену.
Свои поздравления в этот день уже выразил президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать державу от российского агрессора, до тех пор не имея никакого отношения к армии", – подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил "всех воинов-добровольцев, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиии или занимают активную гражданскую позицию в жизни. Всем, кто выбрал почетное дело – служить своей Родине!"
Напомним, ранее Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную украинским добровольцам.
"Посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины – участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа", – сообщили в пресс-службе НБУ.
Монета изготовлена из сплава на основе цинка. Ее номинал – 10 гривен. Всего НБУ выпустил миллион таких монет.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, праздник, добробаты
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