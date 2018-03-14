Шесть в одном: украинских школьников ждут радикальные изменения

14.03.2018 10:10

С сентября в Украине внедрят эксперимент по изучению в 10-х классах школ интегрированного курса “Естественные науки”.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобразования.

По сути, это является объединением астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии в один предмет.

“С сентября 2018 года в 10 классе можно будет изучать интегрированный курс “Естественные науки”. Он внедряется в рамках эксперимента, и МОН приглашает школы принять участие в этом проекте”, – идет речь в опубликованном сообщении.

Чиновники Минобразования отмечают, что для присоединения к пилотному проекту интегрированного курса “Естественные науки” школам необходимо обратиться в местный орган управления образованием.

Экспериментальные программы разработали для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.

Таким образом, интегрированный курс может читаться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам, а читать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации.

Источник: https://from-ua.com