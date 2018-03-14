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Шесть в одном: украинских школьников ждут радикальные изменения
С сентября в Украине внедрят эксперимент по изучению в 10-х классах школ интегрированного курса “Естественные науки”.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобразования.
По сути, это является объединением астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии в один предмет.
“С сентября 2018 года в 10 классе можно будет изучать интегрированный курс “Естественные науки”. Он внедряется в рамках эксперимента, и МОН приглашает школы принять участие в этом проекте”, – идет речь в опубликованном сообщении.
Чиновники Минобразования отмечают, что для присоединения к пилотному проекту интегрированного курса “Естественные науки” школам необходимо обратиться в местный орган управления образованием.
Экспериментальные программы разработали для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.
Таким образом, интегрированный курс может читаться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам, а читать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, образование, школа, обучение
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