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Синоптики: в Украину идут снегопады и похолодание

14.03.2018 10:27
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Синоптики: в Украину идут снегопады и похолодание

В ближайшие дни в Украине сохранится вполне комфортная и теплая погода, однако ближе к выходным в большинстве регионах похолодает и выпадет снег.

Как сообщает replyua.net cо ссылкой на Гидрометцентр, 17 марта, в субботу, на севере страны выпадет снег, при этом дневная температура опустится до 4 градусов со знаком минус. На западе и на юге Украины будет очень тепло, до 8-14 градусов, однако синоптики прогнозируют дожди. А вот во всех остальных областях осадки будут неравномерными – в дневные часы ожидается дождь, который вечером и ночью перейдет в мокрый снег. Ночью столбик термометра будет опускаться до 3 градусов мороза, в дневные часы ожидается от 3 до 9 градусов тепла. 

18 марта, в воскресенье, в западной части и северных областях выпадет снег, температура ночью 7-13 градусов мороза, днем 3-9 градусов мороза. На юге синоптики прогнозируют небольшие дожди, в остальных областях – дожди и мокрый снег. При этом в большинстве регионов снова ожидается похолодание – днем будет не выше 4 градусов тепла, в некоторых областях – до 3 градусов со знаком минус. В столице в предстоящие выходные синоптики прогнозируют снег, ночью – до 10 градусов мороза, днем – от 4 до 6 градусов со знаком минус. 



Теги: Украина, Донбасс, погода, похолодание
 
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