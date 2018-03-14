Стало известно, где Савченко "прячется" от допроса

14.03.2018 21:03

По ориентировочным данным Генпрокуратуры, нардеп находится на территории Испании

Народный депутат Украины Надежда Савченко пока находится на территории Испании. Об этом после заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"По ориентировочным данным она (Савченко – Ред.) находится на территории Испании", – сообщил Луценко.

Ранее Луценко сообщил, если Савченко не явится на допрос в СБУ, Генпрокуратура подаст в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности.

Напомним, 12 марта Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

Луценко тогда же сообщил, что Савченко покинула страну.

Сама нардеп утверждает, что до 16 марта находится в Страсбурге "в запланированной поездке в Европарламент". Надежда Савченко пообещала прибыть на допрос в СБУ по делу Рубана в случае личного оповещения.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".

Источник: https://www.segodnya.ua