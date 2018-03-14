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Стало известно какую новую медуслугу введут в Украине
Минздрав с апреля 2018 года введет в пяти регионах Украины в действие услугу «электронный рецепт», сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.
Данное нововведение пройдет в рамках программы «Доступные лекарства».
В программу «Доступные лекарства» в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.
Илык отметил, что уже подготовлен соответствующий законопроект. Но пока парламент его не рассматривал. В Минфине опасаются, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать. Поэтому программу решили углублять и расширять только по трем группа болезней.
По словам Илыка, программа будет расширяться: постоянно будут добавляться новые лекарства. В первую очередь по «электронным рецептам» будут выписываться препараты от тех заболеваний, которые лечатся амбулаторно.
«Собственно во всех государствах в первую очередь возвращают стоимость тех лекарств, которые используются на амбулаторном приеме. Не во время лечения в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику», — добавил он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, рецепт, медицина
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