Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известно какую новую медуслугу введут в Украине

14.03.2018 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно какую новую медуслугу введут в Украине

Минздрав с апреля 2018 года введет в пяти регионах Украины в действие услугу «электронный рецепт», сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

Данное нововведение пройдет в рамках программы «Доступные лекарства».

В программу «Доступные лекарства» в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

Илык отметил, что уже подготовлен соответствующий законопроект. Но пока парламент его не рассматривал. В Минфине опасаются, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать. Поэтому программу решили углублять и расширять только по трем группа болезней.

По словам Илыка, программа будет расширяться: постоянно будут добавляться новые лекарства. В первую очередь по «электронным рецептам» будут выписываться препараты от тех заболеваний, которые лечатся амбулаторно.

«Собственно во всех государствах в первую очередь возвращают стоимость тех лекарств, которые используются на амбулаторном приеме. Не во время лечения в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику», — добавил он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, рецепт, медицина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх