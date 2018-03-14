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В Нацбанке рассказали, когда в обращение поступят новые гривневые монеты
Украина получит новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны 27 апреля 2018, 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах. Об этом сообщил во время презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Украина получит новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны 27 апреля 2018, 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах (по отдельному решению НБУ)", - сказал он.
Как уточнил Смолий, с 1 июля в Украине будут введены правила округления общей суммы покупки в чеке. Кроме того, с этой даты Нацбанк прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.
При этом, НБУ не будет изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.
"Правила округления действуют при отсутствии монет и у покупателя, и у продавца. Во время безналичных расчетов закругления не будет осуществляться", - добавил Смелый.
Напомним, Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гривня, монеты
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