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В оккупированный Луганск приехали «важные русские»: движение ограничено
14.03.2018 12:32
Жители оккупированного Луганска в соцсетях сообщают, что в город приехала группа важных «русских», ради которых боевики ограничили движение.
Кроме того, местные жители сообщают, что вокруг Луганска появились новые блокпосты:
«Сегодня в Луганск, как и полагается в „Дружбу“, снова приехали ревизоры-кураторы. В городе много ментов, в Вергунке даже блокпост поставили, наверное, чтобы бухие правосеки не прорвались к „Дружбе“»
«На посту ДПС на выезде на Краснодон тоже как блокпост появился!»
«На выезде из Луганска в сторону Краснодона, где бывший пост ГАИ, теперь стоит „Урал“, типа контроль, и на дороге заграждение — „ежи“. Теперь прям как из зоны выезжаешь и въезжаешь».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, АТО
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