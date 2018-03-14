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В Украине денежные купюры заменят монетами

14.03.2018 08:52
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В Украине денежные купюры заменят монетами

Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.

"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.

Нацбанк напомнил, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, гривня, деньги
 
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