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В Украине отменили регулярный медосмотр населения

14.03.2018 20:48
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В Украине отменили регулярный медосмотр населения

Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров.

Министерство здравоохранения Украины отменило диспансеризацию украинцев и контрольную карту диспансерного осмотра.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ua1.com.ua.

"Отменена контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/о. "Диспансеризация" – регулярный осмотр здоровых людей – не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения", – говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что чрезмерные радиологические обследования опасны для пациентов, а значительное количество диагностических обследований и лабораторных исследований приводит к накоплению ложных результатов и дальнейшего ненужного лечения.

"Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года. Эта модель является традиционной для цивилизованных стран мира", – добавили в ведомстве.

В Министерстве также напоминают, что 13 марта вступил в силу Приказ Минздрава Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.



Теги: Украина, Донбасс, медосмотр, медицина
 
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