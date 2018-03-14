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В Украине отменили регулярный медосмотр населения
Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров.
Министерство здравоохранения Украины отменило диспансеризацию украинцев и контрольную карту диспансерного осмотра.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ua1.com.ua.
"Отменена контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/о. "Диспансеризация" – регулярный осмотр здоровых людей – не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения", – говорится в сообщении.
В Минздраве также отметили, что чрезмерные радиологические обследования опасны для пациентов, а значительное количество диагностических обследований и лабораторных исследований приводит к накоплению ложных результатов и дальнейшего ненужного лечения.
"Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года. Эта модель является традиционной для цивилизованных стран мира", – добавили в ведомстве.
В Министерстве также напоминают, что 13 марта вступил в силу Приказ Минздрава Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.
Теги: Украина, Донбасс, медосмотр, медицина
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