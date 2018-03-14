Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине за фальсификацию сливочного масла будут крупно штрафовать

14.03.2018 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине за фальсификацию сливочного масла будут крупно штрафовать

В Украине с 4 апреля вступит в силу новый закон о госконтроле, согласно которому штрафы за нарушения законодательства о пищевых продуктах.

 

Об этом, ссылаясь на слова заместителя начальника управления – начальника отдела безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужби Оксаны Новохатней, сообщает Аgronews.

Если раньше проверки субъектов хозяйствования осуществлялись раз в 2-5 лет, то теперь контроль станет риск-ориентированным. Это даст возможность определить, соблюдается ли законодательство о пищевых продуктах. В том числе, используются ли немолочные жиры в производстве традиционной молочной продукции, например, сливочного масла.

В случае нарушений производителям грозят штрафные санкции. Для юридических лиц размер штрафа составит 8 минимальных заработных плат (на сегодня – около 30 тыс. грн). Физическим лицам-предпринимателям придется заплатить примерно 18 тыс. грн штрафа.

Штраф предусмотрен за реализацию продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, и в случае, если это создает угрозу здоровью или жизни потребителей.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, продукты, контроль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх