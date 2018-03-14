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В Украину идут сильные снегопады и морозы: какой будет погода в ближайшие дни

14.03.2018 18:38
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В Украину идут сильные снегопады и морозы: какой будет погода в ближайшие дни

Синоптики предупреждают украинцев о существенном ухудшении погодных условий

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится – пройдет сильный снег и будет мороз больше 10 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Отмечается, что сложные погодные условия ожидаются 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов.

"17 марта в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели. В юго-восточной части страны сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь)", – сообщает Укргидрометцентр.

На 19 марта синоптики прогнозируют в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях – с дождем).

В эти дни, 17-19 марта, ночная температура опустится до 10-16 градусов ниже нуля, в южных областях – до 4-10 мороза.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, погода, снег, мороз
 
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