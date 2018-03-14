«Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»

14.03.2018 16:48

Сегодня «народный совет ЛНР» проголосовал за предложение «генеральной прокуратуры республики» о сокращении штатной численности работников «ведомства и его территориальных подразделений».

Так, «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко предложил сократить штатную численность «работников органов прокуратуры республики» с 661 до 589 человек.

Данное решение было принято по итогам «проведенного анализа работы всех структур прокуратуры с целью оптимизации работы подразделений, балансировки отдельных структурных подразделений и искоренения бюрократических проявлений».

Теперь штат сотрудников «генпрокуратуры ЛНР» уменьшится на 72 человека.

Источник: https://donpress.com