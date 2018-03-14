Последние новости раздела
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело18:01
- Пенсионеры будут платить за проезд – Кабмин утвердил монетизацию льгот17:43
- Порошенко назвал визит Путина в аннексированный Крым провокацией17:23
- Британия высылает из страны два десятка российских дипломатов17:09
- «Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»16:48
- Курс гривны посыплется: что на самом деле значит отказ от мелких денег и монет16:30
- В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды14:40
- В Крыму перекрыли дороги14:20
- В Нацбанке рассказали, когда в обращение поступят новые гривневые монеты14:00
- Сегодня Украина отмечает День добровольца13:30
«Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»
14.03.2018 16:48
Сегодня «народный совет ЛНР» проголосовал за предложение «генеральной прокуратуры республики» о сокращении штатной численности работников «ведомства и его территориальных подразделений».
Так, «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко предложил сократить штатную численность «работников органов прокуратуры республики» с 661 до 589 человек.
Данное решение было принято по итогам «проведенного анализа работы всех структур прокуратуры с целью оптимизации работы подразделений, балансировки отдельных структурных подразделений и искоренения бюрократических проявлений».
Теперь штат сотрудников «генпрокуратуры ЛНР» уменьшится на 72 человека.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, ОРЛО
Читайте также:
- В “ЛНР” пенсии дают только матерям и жёнам живых “ополченцев”
- В центре Европы адепты «ЛДНР» побираются «на развитие республики»
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"
- "Таможенный союз" между "ДНР" и "ЛНР" – это никакие не братские отношения. Идет ползучий захват "ЛНР" Захарченко
- Сказочники в "ЛНР" пугают людей темнокожими солдатами с оружием НАТО
- Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело18:01
- «Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»16:48
- В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды14:40
- «Работы нет, большинство людей уехало…» — появились новые данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе. (Видео)13:12
- В оккупированный Луганск приехали «важные русские»: движение ограничено12:32
- «Вслед за ДНР»: ОРЛО намерены перейти на российский телефонный код09:50
- Стало известно, сколько боевиков входит в «структуру ДНР»08:17
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело18:01
- Пенсионеры будут платить за проезд – Кабмин утвердил монетизацию льгот17:43
- Порошенко назвал визит Путина в аннексированный Крым провокацией17:23
- Британия высылает из страны два десятка российских дипломатов17:09
- «Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»16:48
- Курс гривны посыплется: что на самом деле значит отказ от мелких денег и монет16:30
- Отравление Скрипаля: Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН16:11
- Летом нас ожидает очередное падение мировых цен на нефть15:52
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Тиллерсон сделал «прощальное» заявление о России15:15
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Как развить в себе креативность и творческое мышление09:03
- Популярная игрушка попала в список опасных товаров ЕС08:39
- Эффективные меры профилактики простуды и гриппа08:03
- Кто вы — энергетический вампир или донор07:50
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе