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Блогер: если завтра в Киеве Путин начнет собирать Майдан против барыг и олигархов, у него не будет проблем с добровольцами

15.03.2018 17:42
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Блогер: если завтра в Киеве Путин начнет собирать Майдан против барыг и олигархов, у него не будет проблем с добровольцами

Нардеп, Герой Украины Надежда Савченко хотела взорвать Верховную Раду и организовать с помощью военных переворот. С доказательствами проблем не будет – вели ее с компанией Медведчука долго и тщательно. Материалов там на 10 судов. Вопрос в другом. Почему появляются такие, как Савченко? Откуда у них поддержка?

Все банально. Ультрапатриотизм стал у нас последним прибежищем не нагодяев. Миллионы аккаунтов, как гирляндами, утыканы тризубами, флагами, цитатами Шевченко. Их хозяева приходят под любой пост, хоть о котиках, и заводят спор, как олигархи все украли у простого украинца. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

По его словам, ультрапатриоты настолько возбуждены своей «борьбой» в интернет, что крайне чувствительны к словам-маркерам, моментально включающим их активность. Олигархи, фронт, патриоты, «зубожиння», барыги – достаточно просто написать пост на любую из этих тем и дописать внизу «Слава Україні!» и у тут же будет тысяча лайков. Марченко отмечает, что аферисты вроде Савченко активно используют слова-маркеры.

Блогер подчеркивает, самое страшное, слепое стадо даже не задумывается, за кем идет. Кто такие Савченко, Гришин-Семенченко, Зимин-Соболев, Парасюк? Откуда они взялись, где берут деньги на акции, чьим интересам эти акции служат, почему олигархическая пресса активно освещает антиолигархическую борьбу. Слова-маркеры цепляют так сильно, что даже сейчас найдутся люди, утверждающие, что Савченко невиновна.

Что все это провокация олигархических ГПУ и СБУ против патриотов. Народ настолько пребывает в заблуждении, что, если завтра в Киев приедет Путин и скажет, что собирает Майдан против барыг, жидов и олигархов, нет сомнений: у него не будет проблем с добровольцами. «Это не очень скромно и корректно, но, если народ не поумнеет, эта страна обречена», – резюмировал Марченко.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, Путин, СБУ, Майдан, Верховная Рада, Надежда Савченко, олигархи
 
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