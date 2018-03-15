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ЛУЦЕНКО: ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО САВЧЕНКО ХОТЕЛА ЗАБРОСАТЬ РАДУ ГРАНАТАМИ
15.03.2018 11:56
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следсвия есть доказательсва того, что нардеп Надежда Савченко готовила теракт в Верховной Раде, передает dn.ua.
«У следствия есть бесспорные доказательства, что нардеп Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести теракт в этом зале...», – сказал Луценко с трибуны парламента.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, теракт, Генеральная прокуратура, Верховная Рада
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