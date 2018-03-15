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Опять зима? На выходные ожидается мороз, снег, гололед
17-19 марта в результате воздействия активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает Украинский гидрометцентр.
17 марта во северной половине сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега;
18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь);
19 марта в восточных областях, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской с дождем);
17-19 марта в Украине порывы ветра 15-22 м / с, на дорогах гололедица, снижение ночной температуры до 10-16 °, в южной части до 4-10 ° мороза.
Теги: Донбасс, погода, снег, гололед, мороз
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