Главная / Новости / Украина / Российский сенатор пригрозил Украине войной из-за разрыва Договора о дружбе
Последние новости раздела
- Украина – одна из самых несчастных стран мира09:33
- Автобус с детьми из Бердянска и Мариуполя попал в ДТП09:02
- Российский сенатор пригрозил Украине войной из-за разрыва Договора о дружбе08:38
- Есть место коррупции: названы ряд странностей с новыми правилами похорон в Украине08:27
- В Украине распространяется опасный вирус08:18
- Савченко вернулась в Украину08:13
- Опять зима? На выходные ожидается мороз, снег, гололед07:42
- Европейский банк выделил 81 млн гривен на восстановление здания мариупольского горсовета, сожженного сепаратистами21:52
- Пушилин призвал ОБСЕ содействовать обеспечению безопасности сотрудников ДФС21:38
- Стало известно, где Савченко "прячется" от допроса21:03
Российский сенатор пригрозил Украине войной из-за разрыва Договора о дружбе
15.03.2018 08:38
Путинский режим болезненно воспринял планы Киева разорвать Договор о дружбе с Россией. Особенно сильно они возмутили одиозного российского сенатора Алексея Пушкова. Член Совфеда разразился очередным скандальным сообщением в Twitter, передает “Диалог.UA”.
“Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины”, - пригрозил представитель агрессивного путинского режима, отметив, что Киев отказом “дружбы” с агрессором “стреляет себе в ногу”. Стоит отметить, что инициатива о разрыве потерявшего актуальность договора принадлежим министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Помимо этого, он также предложил окончательно вывести Украину из состава СНГ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
- Красный Крест отправил стройматериалыв жителям «ДНР»10:00
- Захарченко инициирует «Пасхальное перемирие» с 1 апреля09:28
- Автобус с детьми из Бердянска и Мариуполя попал в ДТП09:02
- Ситуация на блокпостах сегодня, 15 марта08:57
- Вот так курорты! Мелекино и Белосарайская Коса тонут в мусоре. ВИДЕО07:59
- Украина потребовала от боевиков ОРДЛО возвращения Дебальцево07:22
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности07:10
- Европейский банк выделил 81 млн гривен на восстановление здания мариупольского горсовета, сожженного сепаратистами21:52
- Пушилин призвал ОБСЕ содействовать обеспечению безопасности сотрудников ДФС21:38
- В ОРДО похвастались запуском сети 3G в Донецке, Макеевке и Горловке18:56
- Красный Крест отправил стройматериалыв жителям «ДНР»10:00
- Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта09:49
- Украина – одна из самых несчастных стран мира09:33
- Захарченко инициирует «Пасхальное перемирие» с 1 апреля09:28
- Найдена смертельная опасность оливкового масла09:24
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз09:19
- 15 марта: какой сегодня праздник09:10
- Автобус с детьми из Бердянска и Мариуполя попал в ДТП09:02
- Ситуация на блокпостах сегодня, 15 марта08:57
- Российский сенатор пригрозил Украине войной из-за разрыва Договора о дружбе08:38
- Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта09:49
- Найдена смертельная опасность оливкового масла09:24
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз09:19
- 15 марта: какой сегодня праздник09:10
- Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка22:21
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Как развить в себе креативность и творческое мышление09:03
- Популярная игрушка попала в список опасных товаров ЕС08:39
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Стало известно, когда Путин примет важное решение по Донбассу
- Готовьте паспорта: украинцам рассказали, как будет проходить регистрация SIM-карт
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс