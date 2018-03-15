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Савченко вернулась в Украину

15.03.2018 08:13
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Савченко вернулась в Украину

Народный депутат Надежда Савченко прилетела в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен - Киев. В аэропорту ее встречала сестра Вера. На просьбу журналистов прокомментировать заявления одного из представителей "Народного фронта" Андрея Тетерука, что она якобы сбежала в Россию, Савченко ответила: "Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел и вам все станет понятно".
"Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет...", - сказала народный депутат.
Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ по делу переговорщика Владимира Рубана, вернется в Украину 15 марта. Напомним, народного депутата Надежду Савченко вызывали на вторник, 13 марта, в Службу безопасности Украины на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.



Теги: Украина, Донбасс, возвращение, Надежда Савченко
 
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