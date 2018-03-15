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Украина готова обменять 20 россиян на незаконно удерживаемых Москвой политзаключенных

15.03.2018 21:26
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Украина готова обменять 20 россиян на незаконно удерживаемых Москвой политзаключенных

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что 20 граждан России, которые были пойманы на Донбассе, готовы к обмену на украинских узников в РФ. ОБ этом сообщает Украинская Правда, передает zi.dn.ua.

Геращенко рассказала, что на Донбассе в течение некоторого времени были пойманы 20 — так называемых «настамнетов» — россиян.

«Этих людей мы готовы обменять на наших политических заключенных, которых Москва незаконно удерживает на своей территории», — добавила она.

Тем не менее, Геращенко отмечает, что прогресса в этом вопросе пока не удалось достигнуть.

Однако совсем недавно удалось обменять двоих украинских пограничников на сотрудников российской ФСБ. Украинцы были похищены спецслужбами РФ в 2017 году и смогли вернуться на родину 2 марта.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ФСБ, политзаключенные, обмен пленными
 
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