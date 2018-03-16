«Изменник родины»: Савченко внесли в базу сайта «Миротворец»

16.03.2018 10:18

Нардеп Украины Надежда Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец».

Теперь информация о ней размещена в разделе «Чистилище», где указано: «Изменник родины. Пособник террористов».

На сайте Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций, а также в подготовке государственного переворота.

Источник: https://donpress.com