Кабмин до конца марта намерен выделить 1 млрд гривен на модернизацию шахт

16.03.2018 15:20

Кабмин Украины до конца марта согласует механизм выделения 1 млрд гривен на модернизацию шахт.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд гривен госгарантий. Надо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля».

Источник: https://donpress.com