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Климкин рассказал о планах по расторжению Договора о дружбе с Россией
Министр объяснил, какие есть варианты решений у Киева по выходу из Договора
Украина рассматривает пути выхода из "Большого договора о дружбе" с Россией и для этого имеет несколько опций.
Об этом рассказал в интервью BBC Украина министр иностранных дел Павел Климкин.
"Россия нарушила фундаментально практически все статьи этого договора. И мой тезис – она их нарушила не только, начиная с 2014 года. Сейчас мы сознательно понимаем, что этот Договор по определению не является адекватным той реальности, в которой мы находимся", – сказал он.
Министр отметил, что у Украины есть несколько опций решения вопроса с Договором о дружбе.
"Первая – это приостановление соответствующего Договора. Это возможно с помощью Венской конвенции о праве международных договоров. Причем мы можем приостановить весь договор, или мы можем приостановить ряд статей. Вторая опция – это его полное прекращение, что означает денонсацию или прекращения действия нескольких статей. Мы готовим предложения, анализируем их. Там есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический – в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем. И только когда у нас будет четкая картина, мы передадим эти разработанные предложения (президенту)", – объяснил Климкин.
Дипломат отметил, что есть ряд секторальных соглашений с СНГ о признании дипломов, пенсионное обеспечение, что важно для Украины. Он подчеркнул, что Украина должна полностью избавиться от СНГ.
"Мы не являемся стороной СНГ, мы никакой устав не подписывали. Взносов мы не платим. В работе органов СНГ мы участвуем на минимальном уровне и лишь с одной целью – чтобы не пропускать решения, которые нам не выгодны. Но стратегической целью должно быть – наш полный выход из СНГ. Нам нечего делать в этом постсоветском клубе. Но это надо сделать на основе анализа и переговорного процесса о том, как будут работать все эти отношения в рамках секторальных соглашений. В вопросе СНГ нам нужны соответствующие переговоры, они будут очень сложные, поскольку Россия будет пытаться это использовать. Должны это сделать разумно. Это для нас очень важно и мы подготовили детальный анализ, над которым работали достаточно долго", – сказал Климкин.
Напомним, ранее Климкин, рассказывая о дальнейшей судьбе Большого договорас Россией, отмечал, что российская сторона нарушила все ключевые положения этого договора.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не хочет выходить из Большого договора с Украиной. По его мнению, это не будет способствовать решению проблем в украинско-российских отношениях.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор, дружба
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