Крым – это Украина, российские выборы не признаем: в США озвучили четкую позицию

16.03.2018 13:00

Россия должна вернуть контроль над полуостровом Украине, заявили США на заседании ОБСЕ

Проведение Россией выборов в оккупированном Крыму и их результаты США не признают, так как считают их незаконными. Американцы заявляют, что Крым – это Украина. Об этом заявил представитель США в ОБСЕ Гарри Камиан в Вене, сообщает сайт американской миссии при этой организации.

Он напомнил, что Москва четыре года назад организовала в Крыму незаконный "референдум" для аннексии полуострова, используя при этом кампанию лжи, после чего успела провести незаконные выборы (в Госдуму РФ в 2016 году), подрывая украинский суверенитет и нарушая территориальную целостность Украины.

Американский дипломат на заседании ОБСЕ подчеркнул, что российские оккупационные власти, организовав незаконные выборы в Крыму, проводят жесткую политику в отношении крымских татар и других крымчан, который выступают против оккупации.

"Соединенные Штаты решительно осуждают усилия России по принуждению украинских граждан в Крыму к голосованию на этих незаконных выборах. Соединенные Штаты не признали легитимность или результаты референдума в марте 2014 года, и мы не признаем выборов, которые Россия проведет в Крыму 18 марта. В оккупированном Россией Крыму, по определению, выборы, проводимые оккупационными властями или по российскому законодательству, не имеют легитимности. Проще говоря, господин председатель (ОБСЕ), Крым – это Украина", – заявил Камиан.

Он отметил, что президентские выборы РФ на полуострове противоречат Хельсинским принципам (нерушимость границ, территориальная целостность государства и т.д.). По его словам, таким образом Кремль пытается легитимизировать аннексию Крыма.

"Это еще один признак агрессии против суверенитета и территориальной целостности соседей России. США никогда не признают оккупацию России и присоединение Крыма. Мы поддерживаем Минские соглашения как лучший способ прекратить конфликт на востоке Украины, уважая единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Россия должна вернуть контроль над Крымским полуостровом Украине", – добавил представитель США в ОБСЕ.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Как известно, они пройдут также и в оккупированном Крыму. Украина и мировое сообщество выражают протест и не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов. Так, например, ЕС выступает против выборов на полуострове.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по российским выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.

Источник: https://www.segodnya.ua