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МИД: Венгрия вплотную подошла к красной линии
Глава МИД Павел Климкин считает, что Венгрия своими последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ в Закарпатье, вплотную приблизилась к красной линии. Об этом глава МИД заявил в интервью BBC News Украина, передает УП.
"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не говорят", - заявил Климкин.
Глава МИД считает такие действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением реальности.
"Ну какая миссия ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье.
Второе нападение на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?" - заявил Климкин.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, конфликт
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