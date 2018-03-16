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МВФ напомнил Порошенко о необходимости поднять цену на газ
Надежды украинского президента о том, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда касательно необходимости поднятия цен на газ в Украине, не оправдались. Об этом сообщает DW.
Как отметили в МВФ, реформирования цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.
«Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий», — отметил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.
Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.
Президент Петр Порошенко уверен, что переговорщики Минфина и МВФ найдут «разумный баланс» относительно требования фонда поднять цены на газ в Украине.
Как известно, в Международном валютном фонде заявили, что условием для пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша кредита для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ до рыночного уровня.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне повышение цены на газ не будет.
Напомним, по словам Гройсмана к 2022 году Украина может снизить потребление природного газа.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, МВФ
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