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МВФ напомнил Порошенко о необходимости поднять цену на газ

16.03.2018 07:10
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МВФ напомнил Порошенко о необходимости поднять цену на газ

Надежды украинского президента о том, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда касательно необходимости поднятия цен на газ в Украине, не оправдались. Об этом сообщает DW.

Как отметили в МВФ, реформирования цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.

«Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий», — отметил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Президент Петр Порошенко уверен, что переговорщики Минфина и МВФ найдут «разумный баланс» относительно требования фонда поднять цены на газ в Украине.

Как известно, в Международном валютном фонде заявили, что условием для пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша кредита для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ до рыночного уровня.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне повышение цены на газ не будет.

Напомним, по словам Гройсмана к 2022 году Украина может снизить потребление природного газа. 

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, цена, газ, МВФ
 
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