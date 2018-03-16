МВФ назвал самый важный шаг для Украины

16.03.2018 10:32

Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине, прокомментировал позицию Петра Порошенко касательно требований кредиторов.



Как информирует replyua.net на DW, представитель фонда отметил, что реформирование цен на энергоносители в Украине – это одно из главных достижений страны за последние годы. «Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий», - отметил Люнгман. По его словам, система субсидий, которая работает в Украине, позволяет надежно защитить всех граждан, которые относятся к так называемой уязвимой категории.



Напомним, что Международный валютный фонд пока притормозил сотрудничество с Украиной из-за проволочек в проведении реформ. Последний транш от МВФ Украина получили почти год назад – в апреле 2017 года.