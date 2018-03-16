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На саркофаг в Чернобыле поставили герметичную мембрану
Поверх нового безопасного НБК на территории ЧАЭС установили новую герметичную мембрану, которая дает возможность обеспечить полную радиационную безопасность саркофага на ближайшие сто лет.
Данная мембрана, по мнению специалистов, является ключевым этапом введения НБК в эксплуатацию. Ее установили там, где к конструкциям блока В главного корпуса примыкает восточная торцевая часть стены Арки. Данная мембрана создала барьер для того, чтобы вынести радионуклиды из внутреннего заражённого пространства в окружающую среду.
Председатель ГАЗО В.Петрук говорит, что благодаря данной мембране можно будет обеспечить радиационную безопасность на максимально долгий срок, а именно это и представляет собой главную функцию НБК. Мембрана крепится на блок В при помощи специальных анкеров герметизации из металла. Всего выполнено 60 отверстий диаметром 400 мм с толщиной сверления плит перекрытия от 600 мм до 900 мм.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Чернобыль, саркофаг
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