Началось: на Закарпатье атаковали “венгров”

16.03.2018 14:30

На Закарпатье в ночь на 16 марта неизвестные побили авто с венгерскими номерами

Происшествие случилось в городе Берегово возле спортбазы «Закарпатье». Неизвестные лица побили стекла в девяти авто.

При этом побили машины исключительно с венгерской регистрацией. Авто с украинскими номерами остались целы.

Напомним, Закарпатье полиция задержала автомобили, в которых перевозили наркотики и оружие. В одной из машин нашли сверток измельченной сухой массы, похожей на марихуану.

В других авто нашли ножи, биты, балаклавы и баллончики со слезоточивым газом. Все машины ехали в сторону Закарпатья со стороны Львовской трассы Киев – Чоп. Всего в машинах находилось 29 человек.

Отметим, Генеральное консульство Венгрии советует своим гражданам не посещать Закарпатья.

Причину совета дипломаты изложили так: “В связи с деликатной политической ситуацией и ситуацией с общественной безопасностью, чтобы избежать каких-либо провокаций”.

Венгерским группам или путешествующим не советуют посещать Закарпатья (в частности города Хуст, Ужгород), а также избегать Верецкий перевал с 16 по 18 марта.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Мукачево»