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Началось: на Закарпатье атаковали “венгров”
На Закарпатье в ночь на 16 марта неизвестные побили авто с венгерскими номерами
Происшествие случилось в городе Берегово возле спортбазы «Закарпатье». Неизвестные лица побили стекла в девяти авто.
При этом побили машины исключительно с венгерской регистрацией. Авто с украинскими номерами остались целы.
Напомним, Закарпатье полиция задержала автомобили, в которых перевозили наркотики и оружие. В одной из машин нашли сверток измельченной сухой массы, похожей на марихуану.
В других авто нашли ножи, биты, балаклавы и баллончики со слезоточивым газом. Все машины ехали в сторону Закарпатья со стороны Львовской трассы Киев – Чоп. Всего в машинах находилось 29 человек.
Отметим, Генеральное консульство Венгрии советует своим гражданам не посещать Закарпатья.
Причину совета дипломаты изложили так: “В связи с деликатной политической ситуацией и ситуацией с общественной безопасностью, чтобы избежать каких-либо провокаций”.
Венгерским группам или путешествующим не советуют посещать Закарпатья (в частности города Хуст, Ужгород), а также избегать Верецкий перевал с 16 по 18 марта.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Мукачево»
Теги: Донбасс, Венгрия, Закарпатье
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