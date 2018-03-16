Новые антироссийские санкции США: стало известно о незамедлительных последствиях

16.03.2018 11:12

Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро, потеряв еще 20 и 10 копеек, соответственно, на новостях о расширении санкций США против России, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» на настоящее время рос на 26 копеек — до 57,38 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 70,75 рубля.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,12% — до 64,97 доллара за баррель.

Напомним, США расширили антироссийские санкции, а соответствующий список был опубликован на сайте Министерства финансов.

Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

В список были включены лица и компании, которые Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы.

В их число попал и российский предприниматель Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».

Под санкции также попали и компании Пригожина, которые входят в его холдинг «Конкорд», и Агентство интернет-исследований.

Всего же в список внесли 13 человек и три компании. Также под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых Вашингтон считает ответственными за атаку вируса NotPetya.

Источник: Politeka