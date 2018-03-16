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Новые антироссийские санкции США: стало известно о незамедлительных последствиях
Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро, потеряв еще 20 и 10 копеек, соответственно, на новостях о расширении санкций США против России, следует из данных Московской биржи
Курс доллара расчетами «завтра» на настоящее время рос на 26 копеек — до 57,38 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 70,75 рубля.
При этом майский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,12% — до 64,97 доллара за баррель.
Напомним, США расширили антироссийские санкции, а соответствующий список был опубликован на сайте Министерства финансов.
Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).
В список были включены лица и компании, которые Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы.
В их число попал и российский предприниматель Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».
Под санкции также попали и компании Пригожина, которые входят в его холдинг «Конкорд», и Агентство интернет-исследований.
Всего же в список внесли 13 человек и три компании. Также под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых Вашингтон считает ответственными за атаку вируса NotPetya.
Источник: Politeka
Теги: США, Донбасс, санкции
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