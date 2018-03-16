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ПАСЕ подготовит доклад о дискриминации РФ крымских татар

16.03.2018 08:15
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ПАСЕ подготовит доклад о дискриминации РФ крымских татар

ПАСЕ планирует подготовить доклад и резолюцию в которой затронут темы дискриминации Россией татар в Крыму, сообщает UNN.

На своей странице в Facebook вице-президент Ассамблеи Владимир Арьев рассказал, что члены Бюро ПАСЕ единогласно проголосовали за подготовку соответствующего доклада.

«Я также полагаю, что во время предстоящей сессии в апреле отдельно будет затронута тема использования «Новичка» и отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании», — отметил Арьев.

Незаконные выборы российского президента на оккупированном полуострове тоже станет актуальной темой будущих обсуждений, добавил он.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Крым, дискриминация, татары, ПАСЕ
 
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