ПАСЕ подготовит доклад о дискриминации РФ крымских татар

16.03.2018 08:15

ПАСЕ планирует подготовить доклад и резолюцию в которой затронут темы дискриминации Россией татар в Крыму, сообщает UNN.



На своей странице в Facebook вице-президент Ассамблеи Владимир Арьев рассказал, что члены Бюро ПАСЕ единогласно проголосовали за подготовку соответствующего доклада.



«Я также полагаю, что во время предстоящей сессии в апреле отдельно будет затронута тема использования «Новичка» и отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании», — отметил Арьев.



Незаконные выборы российского президента на оккупированном полуострове тоже станет актуальной темой будущих обсуждений, добавил он.

Источник: http://zi.dn.ua