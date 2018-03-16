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Под оккупированным Луганском боевики согнали 160 грузовиков и 50 танков
Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал передвижение военной техники боевиков возле оккупированного Луганска.
В пресс-службе ОБСЕ сообщили: «По данным воздушного наблюдения от 12 марта в неподконтрольных правительству районах были обнаружены 10 танков неустановленного типа и 12 единиц буксируемой артиллерии к юго‑востоку от Миусинска».
Кроме того, ОБСЕ зафиксировала около 70 бронированных машин военного типа.
Беспилотник миссии обнаружил 15 единиц предположительно буксируемой артиллерии возле Бугаевки (37 км к юго‑западу от Луганска), 18 танков, 19 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и шесть единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа), а также около 90 бронированных машин военного типа вблизи Мирного, что в 28 километрах к юго‑западу от Луганска.
В миссии уточнили, «31 танк неустановленного типа находился неподалеку от Круглика, что в 31 километрах к юго‑западу от Луганска».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, война, ЛНР, АТО
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