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Под оккупированным Луганском боевики согнали 160 грузовиков и 50 танков

16.03.2018 11:47
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Под оккупированным Луганском боевики согнали 160 грузовиков и 50 танков

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал передвижение военной техники боевиков возле оккупированного Луганска.

В пресс-службе ОБСЕ сообщили: «По данным воздушного наблюдения от 12 марта в неподконтрольных правительству районах были обнаружены 10 танков неустановленного типа и 12 единиц буксируемой артиллерии к юго‑востоку от Миусинска».

Кроме того, ОБСЕ зафиксировала около 70 бронированных машин военного типа.

Беспилотник миссии обнаружил 15 единиц предположительно буксируемой артиллерии возле Бугаевки (37 км к юго‑западу от Луганска), 18 танков, 19 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и шесть единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа), а также около 90 бронированных машин военного типа вблизи Мирного, что в 28 километрах к юго‑западу от Луганска.

В миссии уточнили, «31 танк неустановленного типа находился неподалеку от Круглика, что в 31 километрах к юго‑западу от Луганска».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, война, ЛНР, АТО
 
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